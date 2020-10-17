شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاحنة تفرغ «المجاري» في أماكن ممنوعة والان نبدء بالتفاصيل

رصدت إدارة المراقبة والنظافة العامة، التابعة لبلدية غرب الدمام، شاحنة لنقل مياه الصرف الصحي (المجاري)، يفرغ صاحبها الخزان في الأماكن الممنوعة، وجار العمل على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف، وذلك ضمن الجولات الرقابية لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على التشوه البصري.

من ناحيتها، واصلت الرقابة النسائية في إدارة صحة البيئة جولاتها على منشآت مراكز التجميل؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وكذلك التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.