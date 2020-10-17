شكرا لقرائتكم خبر عن طرق «مرنة» بأفضل المواصفات في القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وشدد م. الحسيني على دقة الإنجاز وتطوير الشوارع، وجعلها أكثر انسيابية ومرونة، وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.
من ناحية أخرى، واصلت الفرق الميدانية التابعة للبلدية، حملات إزالة اللوحات المهملة من شارع «القدس»، بعد انتهاء المدة المحددة، واكتمال الإجراءات النظامية، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوه البصري.
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