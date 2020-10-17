شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل ميدان «سباقات الهجن» بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل
ووجه م. الرجباني، خلال جولته التفقدية، يرافقه مديرو الإدارات ذات العلاقة، بتكثيف الجهود، واستكمال الأعمال، استعدادًا لإقامة سباقات الاتحاد السعودي للهجن.
على جانب آخر، استكملت إدارة الحركة والصيانة أعمال إعادة تأهيل الأرصفة والإنترلوك بالشوارع الرئيسية والداخلية للمحافظة، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على التشوه البصري.
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