شكرا لقرائتكم خبر عن التأكد من سلامة منتجات 7 محلات في عين دار والان نبدء بالتفاصيل
من ناحيتها، أعادت إدارة الشئون الفنية، التابعة للبلدية، تركيب الأرصفة المتكسرة، وصيانتها، وكذلك صبغها وطلاءها، بمركز عين دار، والمراكز المجاورة لها، وذلك ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.
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