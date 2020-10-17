شكرا لقرائتكم خبر عن التأكد من سلامة منتجات 7 محلات في عين دار والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية عين دار، جولاتها الرقابية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد - 19»، وذلك على جميع المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، بهدف التأكد من سلامة المنتجات، وزارت 7 محلات. من ناحيتها، أعادت إدارة الشئون الفنية، التابعة للبلدية، تركيب الأرصفة المتكسرة، وصيانتها، وكذلك صبغها وطلاءها، بمركز عين دار، والمراكز المجاورة لها، وذلك ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

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