شكرا لقرائتكم خبر عن 12 بلاغا صحيا لـ«940» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 12 بلاغًا بمخالفة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد ـ 19».

وشملت المخالفات 3 بلاغات لعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و3 بلاغات للزحام داخل المنشآت، إضافة إلى 6 مخالفات للاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلقَ المركز أي بلاغات تتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو مخالفات في مساكن العمال، وكذلك بشأن الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.