شكرا لقرائتكم خبر عن دعم «فرعي الجمعيات الأهلية» لتنفيذ البرامج والمشاريع والان نبدء بالتفاصيل
وتناول اللقاء الذي جمع المقبل، ورئيس المجلس الفرعي سعدون السعدون، بمقر فرع الوازرة، يوم أمس الأول، أوجه الصعوبات أمام المجلس، وسبل تذليلها، واستعراض ما يحظى به المجلس من اهتمام خاص من الوزير، موجّهًا بتقديم جميع أنواع الدعم لتسهيل عمل المجلس.
من ناحيته، استعرض السعدون كل ما يقدمه المجلس لجمعيات المنطقة، بهدف تمكينها وتطويرها، إضافةً إلى تنفيذ المبادرات النوعية، والتي تخدم جميع مستفيدي الجمعيات، مشيدًا بأهمية الجمعيات التخصصية.
يُذكر أن هذا الاجتماع جاء ضمن عددٍ من الاجتماعات الدورية لمتابعة أداء الجمعيات في المناطق وتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ونشر ثقافة العمل الأهلي والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها بما يُسهم في تحقيق مستهدفاتها في رؤية المملكة.
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