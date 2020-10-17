شكرا لقرائتكم خبر عن دعم «فرعي الجمعيات الأهلية» لتنفيذ البرامج والمشاريع والان نبدء بالتفاصيل

بحث المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ومساعدته للتنمية الاجتماعية إبتسام الحميزي، أوجه دعم المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية، ليؤدي دوره، بالتنسيق بين الجمعيات، وتحقيق التعاون والتكامل وتنفيذ البرامج والمشاريع وتقديم الدعم والمساندة والمشورة.

وتناول اللقاء الذي جمع المقبل، ورئيس المجلس الفرعي سعدون السعدون، بمقر فرع الوازرة، يوم أمس الأول، أوجه الصعوبات أمام المجلس، وسبل تذليلها، واستعراض ما يحظى به المجلس من اهتمام خاص من الوزير، موجّهًا بتقديم جميع أنواع الدعم لتسهيل عمل المجلس.

من ناحيته، استعرض السعدون كل ما يقدمه المجلس لجمعيات المنطقة، بهدف تمكينها وتطويرها، إضافةً إلى تنفيذ المبادرات النوعية، والتي تخدم جميع مستفيدي الجمعيات، مشيدًا بأهمية الجمعيات التخصصية.

يُذكر أن هذا الاجتماع جاء ضمن عددٍ من الاجتماعات الدورية لمتابعة أداء الجمعيات في المناطق وتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ونشر ثقافة العمل الأهلي والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها بما يُسهم في تحقيق مستهدفاتها في رؤية المملكة.