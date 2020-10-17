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بالفيديو .. معلّم كفيف يتحدى الظروف ويواصل العملية التعليمية عن بُعد

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محمد بن مسعود - الدمام - يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص

أصبح المعلم علي العلاوي يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية في ظل العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك بمثابرته، وتمكُّنه رغم الإعاقة من إيصال الرسالة التعليمية.

ورصد تقرير لقناة الإخبارية اليوم الدراسي للمعلم العلاوي الذي يواصل أداء رسالته في مدرسة عقبة بن نافع بمحافظة جدة، وهي التي تضم نخبة من المعلمين المكفوفين.

وكان العلاوي قد أشاد باستمرار العملية التعليمية عن بُعد مبينًا أنها فكرة منتظرة، وأصبحت واقعًا. ولقي المعلم إشادات وإعجابًا بما يقوم به.

— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) وزارة التعليم فيروس الجديد التعليم عن بعد

بالفيديو .. معلّم كفيف يتحدى الظروف ويواصل العملية التعليمية عن بُعد

محمد المواسي الخليج 365 2020-10-17

أصبح المعلم علي العلاوي يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية في ظل العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك بمثابرته، وتمكُّنه رغم الإعاقة من إيصال الرسالة التعليمية.

ورصد تقرير لقناة الإخبارية اليوم الدراسي للمعلم العلاوي الذي يواصل أداء رسالته في مدرسة عقبة بن نافع بمحافظة جدة، وهي التي تضم نخبة من المعلمين المكفوفين.

وكان العلاوي قد أشاد باستمرار العملية التعليمية عن بُعد مبينًا أنها فكرة منتظرة، وأصبحت واقعًا. ولقي المعلم إشادات وإعجابًا بما يقوم به.

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— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442

12:59 AM

يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص

أصبح المعلم علي العلاوي يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية في ظل العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك بمثابرته، وتمكُّنه رغم الإعاقة من إيصال الرسالة التعليمية.

ورصد تقرير لقناة الإخبارية اليوم الدراسي للمعلم العلاوي الذي يواصل أداء رسالته في مدرسة عقبة بن نافع بمحافظة جدة، وهي التي تضم نخبة من المعلمين المكفوفين.

وكان العلاوي قد أشاد باستمرار العملية التعليمية عن بُعد مبينًا أنها فكرة منتظرة، وأصبحت واقعًا. ولقي المعلم إشادات وإعجابًا بما يقوم به.

— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)

، بالفيديو .. معلّم كفيف يتحدى الظروف ويواصل العملية التعليمية عن بُعد ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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