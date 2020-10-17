، بالفيديو .. معلّم كفيف يتحدى الظروف ويواصل العملية التعليمية عن بُعد ،

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أصبح المعلم علي العلاوي يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية في ظل العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك بمثابرته، وتمكُّنه رغم الإعاقة من إيصال الرسالة التعليمية.
ورصد تقرير لقناة الإخبارية اليوم الدراسي للمعلم العلاوي الذي يواصل أداء رسالته في مدرسة عقبة بن نافع بمحافظة جدة، وهي التي تضم نخبة من المعلمين المكفوفين.
وكان العلاوي قد أشاد باستمرار العملية التعليمية عن بُعد مبينًا أنها فكرة منتظرة، وأصبحت واقعًا. ولقي المعلم إشادات وإعجابًا بما يقوم به.— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)
وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد التعليم عن بعد
فيديو | المعلم علي العلاوي يمثل نموذجا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية#الإخبارية pic.twitter.com/Pv2murthTP— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 16, 2020
بالفيديو .. معلّم كفيف يتحدى الظروف ويواصل العملية التعليمية عن بُعدمحمد المواسي الخليج 365 2020-10-17
أصبح المعلم علي العلاوي يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية في ظل العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك بمثابرته، وتمكُّنه رغم الإعاقة من إيصال الرسالة التعليمية.
ورصد تقرير لقناة الإخبارية اليوم الدراسي للمعلم العلاوي الذي يواصل أداء رسالته في مدرسة عقبة بن نافع بمحافظة جدة، وهي التي تضم نخبة من المعلمين المكفوفين.
وكان العلاوي قد أشاد باستمرار العملية التعليمية عن بُعد مبينًا أنها فكرة منتظرة، وأصبحت واقعًا. ولقي المعلم إشادات وإعجابًا بما يقوم به.
فيديو | المعلم علي العلاوي يمثل نموذجا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية#الإخبارية pic.twitter.com/Pv2murthTP— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 16, 2020
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
12:59 AM
يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص
أصبح المعلم علي العلاوي يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية في ظل العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك بمثابرته، وتمكُّنه رغم الإعاقة من إيصال الرسالة التعليمية.
ورصد تقرير لقناة الإخبارية اليوم الدراسي للمعلم العلاوي الذي يواصل أداء رسالته في مدرسة عقبة بن نافع بمحافظة جدة، وهي التي تضم نخبة من المعلمين المكفوفين.
وكان العلاوي قد أشاد باستمرار العملية التعليمية عن بُعد مبينًا أنها فكرة منتظرة، وأصبحت واقعًا. ولقي المعلم إشادات وإعجابًا بما يقوم به.— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)
فيديو | المعلم علي العلاوي يمثل نموذجا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية#الإخبارية pic.twitter.com/Pv2murthTP— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 16, 2020
، بالفيديو .. معلّم كفيف يتحدى الظروف ويواصل العملية التعليمية عن بُعد ،
المصدر : الخليج 365
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