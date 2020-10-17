، شاهد .. أمانة الجوف تواصل تعقيم الحدائق والمواقع العامة للوقاية من كورونا ،

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تواصل الفرق الميدانية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تنفيذ مهامها لتعقيم الشوارع والساحات والمواقع العامة والحدائق والمتنزهات وألعاب الأطفال بشكل يومي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وجهود الأمانة لتهيئة الحدائق والمرافق العامة.
وتحرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في الأنشطة كافة المتعلقة بالصحة العامة، كما تكثف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم لضمان سلامة الجميع.
وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أنه يتم بشكل دوري وفق الخطط والبرامج المعدة سابقًا تطهير وتعقيم الساحات والشوارع والمساجد والحدائق والمتنزهات والمواقع العامة بشكل كامل، مؤكدًا حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبإشراف ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
فيروس كورونا الجديد أمانة الجوف
شاهد .. أمانة الجوف تواصل تعقيم الحدائق والمواقع العامة للوقاية من كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-17
تواصل الفرق الميدانية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تنفيذ مهامها لتعقيم الشوارع والساحات والمواقع العامة والحدائق والمتنزهات وألعاب الأطفال بشكل يومي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وجهود الأمانة لتهيئة الحدائق والمرافق العامة.
وتحرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في الأنشطة كافة المتعلقة بالصحة العامة، كما تكثف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم لضمان سلامة الجميع.
وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أنه يتم بشكل دوري وفق الخطط والبرامج المعدة سابقًا تطهير وتعقيم الساحات والشوارع والمساجد والحدائق والمتنزهات والمواقع العامة بشكل كامل، مؤكدًا حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبإشراف ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
12:03 AM
ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس
تواصل الفرق الميدانية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تنفيذ مهامها لتعقيم الشوارع والساحات والمواقع العامة والحدائق والمتنزهات وألعاب الأطفال بشكل يومي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وجهود الأمانة لتهيئة الحدائق والمرافق العامة.
وتحرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في الأنشطة كافة المتعلقة بالصحة العامة، كما تكثف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم لضمان سلامة الجميع.
وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أنه يتم بشكل دوري وفق الخطط والبرامج المعدة سابقًا تطهير وتعقيم الساحات والشوارع والمساجد والحدائق والمتنزهات والمواقع العامة بشكل كامل، مؤكدًا حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبإشراف ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
، شاهد .. أمانة الجوف تواصل تعقيم الحدائق والمواقع العامة للوقاية من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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