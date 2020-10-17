، صحيفة "بلجيكية": مهاجم برازيلي شاب يقترب من الانضمام لـ"الهلال" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية هولندية أن المهاجم البرازيلي الشاب فيلبي ميكائيل، لاعب بيرشوت البلجيكي، قد ينتقل للهلال في الفترة المقبلة بسبب ملكية النادي للأمير عبد الله بن مساعد.

وقالت صحيفة "voetbalnieuws" إن اللاعب مطلوب أيضًا في نادي فلامنغو البرازيلي بيد أن النادي البلجيكي رفض عرضهم لضم اللاعب الذي كان بقيمة نصف مليون دولار.

يُذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 19 عامًا (من مواليد عام 2001)، كما تبلغ قيمته السوقية نحو 450 ألف يورو، ويلعب كرأس حربة صريح.

من جهة أخرى، رفضت إدارة نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي مجرد سماع أي عروض من الهلال لضم لاعبها الأرجنتيني لوتشيانو فيتو صاحب الـ 26 عامًا.

وقالت صحيفة "noticiasaominuto" البرتغالية إن إدارة النادي هناك ترى أن اللاعب من العناصر المهمة في الفريق، التي لا يمكن التخلي عنها في الفترة المقبلة.الهلال