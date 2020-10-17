شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..معلم كفيف يوصل رسالته التعليمية عن بُعد متحديًا الظروف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحدى المعلم علي العلاوي ظروفه كونه كفيفًا، مساهمًا في إيصال رسالته التعليمية عن بُعد، في ظل جائحة تحدى المعلم علي العلاوي ظروفه كونه كفيفًا، مساهمًا في إيصال رسالته التعليمية عن بُعد، في ظل جائحة كورونا ويواصل العلاوي أداء رسالته في مدرسة عقبة بن نافع بجدة، والتي تضم عدد من المعلمين المكفوفين.

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