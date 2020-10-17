شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحدد الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأمراض المزمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكدت وزارة الصحة أن المصابون بالأمراض المزمنة، هم أكثر الفئات تعرضا لمضاعفات فيروس كورونا، مشددة على الإحتياطات التي يجب مراعاتها حتى لا يصاب الشخص بأمراض مزمنة.
وأوضحت الوزارة، أنه للحماية من الأمراض المزمنة يجب الابتعاد عن التدخين، وتناول الغذاء المتوازن وممارسة الرياضة بشكل متزن.
وتابعت أنه في حال كان الشخص مريض بالفعل بمرض مزمن فعليه بغسل يديه، وتحديد مسافة آمنة بينه وبين وبين الآخرين، مع نمط حياة صحي، وأخيرا تناول الأدوية في أوقاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تحدد الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأمراض المزمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.