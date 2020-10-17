شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحدد الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأمراض المزمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن المصابون بالأمراض المزمنة، هم أكثر الفئات تعرضا لمضاعفات فيروس كورونا ، مشددة على الإحتياطات التي يجب مراعاتها حتى لا يصاب الشخص بأمراض مزمنة.

وأوضحت الوزارة، أنه للحماية من الأمراض المزمنة يجب الابتعاد عن التدخين، وتناول الغذاء المتوازن وممارسة الرياضة بشكل متزن.

وتابعت أنه في حال كان الشخص مريض بالفعل بمرض مزمن فعليه بغسل يديه، وتحديد مسافة آمنة بينه وبين وبين الآخرين، مع نمط حياة صحي، وأخيرا تناول الأدوية في أوقاتها.