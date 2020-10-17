ملتقى يونسكو.. عهود الفارس تستعرض منجزات وجهود المملكة في التعليم عن بُعد

استعرضت الدكتورة عهود الفارس -المشرف العامّ على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بوزارة التعليم- منجزات وجهود المملكة في التعليم عن بُعد، والحلول التي قدمتها لمواجهة جائحة كورونا؛ وبالتالي ضمان استمرارية التعليم، والمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقتها «الفارس» ضمن مشاركة وزارة التعليم في الملتقى الذي أقامته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» بعنوان (أسبوع التعليم عن بُعد) للتعرّف على مجهودات مجموعة من الدول حول تجربة إغلاق المدارس أثناء جائحة COVID-19.

وقالت الفارس: إن دول العالم مرت بواقع جديد ومختلف بسبب الجائحة التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية على كل الأصعدة في العالم أجمع، وما ترتب على ذلك من استراتيجيات وتوجهات وفق رؤية حديثة، والنظر للحلول الابتكارية، مشيرةً إلى الانطلاق المباشر نحوَ أفق أرحب من المعالجات لمواجهة الجائحة بشكل مباشر للحدّ من خطورتـِها، إضافةً إلى تشكيل الواقع التعليمي الجديد، والاستفادة من التقنيات التعليمية؛ لكي تقوم بالدور التعليمي المنشود.

وأضافت: وزارة التعليم نهضت بقطاعاتها كافة لمواجهة الجائحة كبقية مؤسسات الدولة، مستظلةً بتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ودعمها غير المحدود لقطاع التعليم، مؤكدةً أن المسؤوليات التي تتحمّلها وزارة التعليم فرضت البحث المستمر عن كل الفرص والممكنات للحدّ من خطر تفشي الجائحة، ومواجهة تداعياتـها التي طالت التعليم في دول العالم، والبحث عن الحلول والبدائل الميسّرة لتقديم التعليم بوجه عام، والتعليم العالي بوجه خاص.

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وأشارت الفارس -في كلمتها- إلى سرعة تجاوب وزارة التعليم في الانتقال إلى مرحلة التعليم الإلكترونيّ والتعليم عن بُعد ضمن خطة محكمة؛ للخروج بالأهداف التعليمية لكل أعضاء العملية التعليمية (الطالب، المعلّم، ولي الأمر، قائد المدرسة، المشرف التربوي)، مشيرةً إلى الدراسة التي أعدها المركز الوطني للتعليم الإلكترونيّ في المملكة بالشراكة مع عدة جهات مثل اليونسكو ISTE ، OECD ، OLC تحت عنوان: الدراسة التوثيقية الشاملة للتعليم الإلكتروني للتعليم العام بالمملكة، والتي أبرزت فيها مجهودات المملكة في التحوّل الرقمي للتعليم مقارنةً مع 36 دولة؛ وفق مجموعة من المعايير التي تقيس الانتقال الاستراتيجي نحو التعليم عن بُعد، وتوفيرها لعدة أدوات وقنوات للتعليم مثل المنصات الإلكترونية، وقنوات يوتيوب، والفضائيات، حيث خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التطويرية التي عملت عليها الوزارة لاستئناف العام الدراسي وفق العناصر الأساسية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد مثل القيادة والسياسات والتشريعات، وتصميم المحتوى الإلكتروني، والتقنيات التعليمية، والتدريب والدعم والتقييم والتحسين.

وأكدت الفارس أن الوزارة تعمل ضمن إطار تطويري لتحليل الأبعاد المهمة لعملية التعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى تحسينها بشكل مستمر بما يضمن تجويد التعليم الإلكتروني والتعلّم عن بُعد.

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