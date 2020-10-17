السعودية اليوم / التوغو تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



لومي 29 صفر 1442هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت التوغو خلال الـ24 ساعة الماضية 13 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التوغولية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1996 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 51 شخصاً.

// انتهى //

01:03ت م

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لومي 29 صفر 1442هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسسجّلت التوغو خلال الـ24 ساعة الماضية 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت الصحة التوغولية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1996 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 51 شخصاً.// انتهى //01:03ت م0138

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