السعودية اليوم / مقتل وإصابة 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمصر



القاهرة 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل ستة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحافظة الدقهلية وضبط 3 آخرين، و11 قطعة سلاح نارى وكمية من الذخائر والمواد المخدرة.

وافادت الوزارة فى بيان لها اليوم بأنه تم استهداف بؤرة إجرامية تتخذ من مزرعة مهجورة بالزراعات المتاخمة لقرية (المواجد) مكونة من 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة وأسفر التعامل مع قوات الأمن عن مقتل 6 من عناصر البؤرة وضبط 3 عناصر وبحوزتهم كمية متنوعة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة .

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23:50ت م

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