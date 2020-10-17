السعودية اليوم / السنغال تسجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية، 20 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة السنغالية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 15368 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 317 شخصاً.

// انتهى //

23:48ت م

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دكار 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسسجّلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت الصحة السنغالية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 15368 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 317 شخصاً.// انتهى //23:48ت م0133

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