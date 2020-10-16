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التحالف العربي يدمر آليات حوثية في كتاف صعدة

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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التحالف العربي يدمر آليات حوثية في كتاف صعدة

الجمعة 16 أكتوبر 2020

شنت مقاتلات التحالف العربي، الخميس، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وثكنات عسكرية حوثية في محافظة صعدة، شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر متطابقة إن المقاتلات استهدفت مواقع وثكنات عسكرية حوثية في منطقة بني معاذ، التابعة لمديرية سحار.

 

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وأشارت المصادر إلى أن الغارات تزامنت مع أخرى دكت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من مديريتي باقم، وكتاف.

 

وخلفت الغارات مقتل وإصابة العديد من عناصر المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات وأطقم قتالية.

 

وخلال الأيام الماضية كثفت مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي من ضرباتها الجوية مستهدفةً مواقع وآليات حوثية في مناطق عدة بالمحافظة التي تعد أهم معاقل المليشيا المتمردة.

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