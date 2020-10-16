السعودية والبرتغال تبحثان مكافحة الإرهاب وتعزيز السلم

الجمعة 16 أكتوبر 2020

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره البرتغالي أوقستو سانتوس سيلفا، الجمعة، سبل مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز السلم والأمن الدوليين.



وتناول الجانبان، خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت بينهما، في إطار الزيارة الرسمية لوزير الخارجية السعودي للبرتغال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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كما استعرض الأمير فيصل بن فرحان ما تقوم به المملكة من جهود خلال رئاستها لمجموعة العشرين لتعزيز التعاون في مواجهة جائحة "كورونا" وآثارها وصولا إلى التعافي التام.

وعقب اللقاء، عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكد فيه وزير الخارجية السعودي، أن "هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سعودي للبرتغال"، معبرا عن "سعي البلدين إلى تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات".

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "نؤمن بأن تعاوننا مع البرتغال سيشكل قوة للتغلب على تبعات جائحة كورونا الاقتصادية لدى البلدين".