السعودية | المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- 9 نشر قبل 2 ساعتين - 9:56 مساءً, 16 أكتوبر 2020 م المناطق - واس شارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول العربية على الساحة الدولية.

كما قدمت المرشحة الأوغندية لمحكمة العدل الدولية إحاطة للمجموعة العربية حول ترشحها.

حضر الاجتماع رئيسة لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) سارة عاشور .

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