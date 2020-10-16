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شكرا لقرائتكم الدوسري بعد مقاطعة المنتجات التركية: المواطن الحقيقي لا ينتظر قرارًا من الحكومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الدوسري بعد مقاطعة المنتجات التركية: متابعات الخليج 365 الحقيقي لا ينتظر قرارًا من الحكومات
إيمانًا بواجبهم الوطني وردًّا على ما تقوم به الحكومة التركية من ممارسات
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق الكاتب سلمان الدوسري على إعلان أسواق عبدالله العثيم بوقف استيراد جميع المنتجات التركية، وإيقاف توريدها من الموردين المحليين، وسرعة التخلص من مخازن هذه المنتجات في جميع فروعها ومستودعاتها وعدم عمل أي طلبات جديدة.
وقال الدوسري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة تعليقًا على ذلك: إن متابعات الخليج 365 الحقيقي لا ينتظر قرارًا من الحكومات.
وجاء قرار العثيم والعديد من المؤسسات الأخرى تضامنًا مع الحملة الشعبية لـ مقاطعة المنتجات التركية إيمانًا بواجبهم الوطني وردًّا على ما تقوم به الحكومة التركية من ممارسات تجاه المملكة، مشددين على أن القيادة والحكومة وأمن السعودية خط أحمر لا يقبل المساس به.
مقاطعة المنتجات التركية مسؤولية الجميع:
وقال عجلان العجلان رئيس الغرف التجارية السعودي عبر حسابه في موقع تويتر: إن المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي “التاجر والمستهلك”، ردًّا على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا.
وكتب العجلان قائلًا: أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار لا استيراد لا سياحة نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي، حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا.
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