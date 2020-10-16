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جود الإسكان: 1.4 مليون مساهم لتسكين 3,555 أسرة من الأشد حاجة
بالتزامن مع مرور 500 يوم على انطلاق المنصة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت منصة جود الإسكان تخطي حاجز المليون مساهم ممن بذلوا عطاءاتهم وجادوا بما لديهم لدعم الأسر الأشد حاجة للمسكن ، وذلك بالتزامن مع مرور 500 يوم على انطلاق المنصة.
وأعرب العاملون على المنصة عن امتنانهم العميق لشركاء الخير الذين قدموا الدعم السكني من خلال قنوات الدعم المتاحة عبر المنصة الإلكترونية ، مثنيين على الدعم السخي الذي حظيت به المنصة في بدايتها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتقديم 100 مليون ريال ، و50 مليون ريال من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وتواصل جود الإسكان مسيرتها الخيرية عبر سواعد المساهمين من أبناء الوطن المعطاء بتمكين 863 أسرة من تملك المسكن المناسب ، ودعم تكاليف الإيجار لنحو 2692 أسرة ، ما أسهم في تخفيف معاناتهم وسد احتياجهم للسكن.
وأشاد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ، بما حققته جود الإسكان بالوصول إلى ما يتجاوز 1.4 مليون من المساهمين في منصة جود ، وذلك بعد 500 يوم من تدشين المنصة، مبدياً سعادته بما حققته منصة جود من دور مجتمعي وإنساني رائد من خلال دعم الأسر الأشد حاجة للمسكن ، مقدماً شكره باسم الأسر المستفيدة للمساهمين الداعمين كافة.
وتُعَد منصة جود الإسكان واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية ، من خلال العمل على إيصال العطاءات الخيرية إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها ، ووفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.
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