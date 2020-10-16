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تحرير 39 مخالفة وإغلاق 16 محلًّا في الرياض خلال أسبوع

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2020-10-16

تحرير 39 مخالفة وإغلاق 16 محلًّا في الرياض خلال أسبوع

أكثر من 200 زيارة تفتيشية على خمسة مراكز تجارية كبرى

متابعات الخليج 365 - واس

نفذ مفتشو ومفتشات مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال هذا الأسبوع، بالتعاون مع الجهات الشريكة، أكثر من 200 زيارة تفتيشية على خمسة مراكز تجارية كبرى وأسواق شعبية معروفة، للوقوف على مدى الالتزام وتطبيق قرارات التوطين والتأنيث، والتحقق من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل عموماً.

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وأسفرت الجولات التفتيشية التي نفذت وفق جدولة أعدّتها إدارة التفتيش بالمنطقة، أو عبر ا لاستجابة لبلاغات واردة من مواطنين، عن تحرير 39 مخالفة وإنذار، بالإضافة إلى إغلاق 16 محلاً مخالفاً.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد”، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد “19911”.

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