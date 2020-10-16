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توقعات بطقس مستقر غدًا ومكة تسجل 42 مئوية
سماء غائمة جزئيًّا على بعض المرتفعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد أن يكون طقس الغد مستقرًّا على معظم المناطق، مع سماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات مناطق عسير وجازان.
كما توقعت الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16- 38كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا:
وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل منطقة مكة المكرمة 42 مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة، فيما تسجل أبها 13 مئوية كأدنى درجة حرارة.
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