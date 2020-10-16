، مكفوفون يكشفون عن مواهبهم خلال مبادرة اليوم العالمي للعصا البيضاء ،

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برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بالشراكة مع مؤسسة مداد وفن مبادرة العصا البيضاء والتي نفذت خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15 وحتى يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2020م بمركز سلمى التجاري وبحضور عدد من المشاركين ونخبة من الإعلاميين وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للكفيف، ويقام الحفل الختامي يوم الأحد المقبل.
وفي التفاصيل، اشتملت الفعالية على عدد من الأنشطة والبرامج التي استعرض فيها المكفوفون تجاربهم الإبداعية في عدة مجالات، مثل الرسم والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، وتأليف «النوتة» الموسيقية والعزف، وأعمال الخزف المختلفة، فضلاً عن البرنامج التدريبي لتعليم لغة برايل لزائري المبادرة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الإدارة جمعية الإرشاد الأسري جزاء المطيري أن الجمعية تستهدف هذه الفئة الغالية على قلوبنا بصفتهم أحد الفئات المستهدفة لخدمات الجمعية سواء فيما يخص الاستشارات أسرية ونفسية وتربوية وخدمات التشخيص والمقاييس.
كما أعربت مساعدة المدير التنفيذي مسؤولة قسم التطوع بالجمعية نجاة فران عن امتنانها واحترامها وإعجابها بمواهب المكفوفين وإبداعاتهم المتنوعة.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية الإرشاد الأسري والنفسي
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 12:03 AM
أطلقتها جمعية الإرشاد الأسري ومؤسسة مداد برعاية "التنمية الاجتماعية"
برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بالشراكة مع مؤسسة مداد وفن مبادرة العصا البيضاء والتي نفذت خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15 وحتى يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2020م بمركز سلمى التجاري وبحضور عدد من المشاركين ونخبة من الإعلاميين وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للكفيف، ويقام الحفل الختامي يوم الأحد المقبل.
وفي التفاصيل، اشتملت الفعالية على عدد من الأنشطة والبرامج التي استعرض فيها المكفوفون تجاربهم الإبداعية في عدة مجالات، مثل الرسم والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، وتأليف «النوتة» الموسيقية والعزف، وأعمال الخزف المختلفة، فضلاً عن البرنامج التدريبي لتعليم لغة برايل لزائري المبادرة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الإدارة جمعية الإرشاد الأسري جزاء المطيري أن الجمعية تستهدف هذه الفئة الغالية على قلوبنا بصفتهم أحد الفئات المستهدفة لخدمات الجمعية سواء فيما يخص الاستشارات أسرية ونفسية وتربوية وخدمات التشخيص والمقاييس.
كما أعربت مساعدة المدير التنفيذي مسؤولة قسم التطوع بالجمعية نجاة فران عن امتنانها واحترامها وإعجابها بمواهب المكفوفين وإبداعاتهم المتنوعة.
، مكفوفون يكشفون عن مواهبهم خلال مبادرة اليوم العالمي للعصا البيضاء ،
المصدر : الخليج 365
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