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حرص طالب في محافظة الأفلاج على المواظبة على دروسه عبر منصة "مدرستي" رغم معاناته مع المرض، وتنويمه داخل المستشفى؛ الأمر الذي دفع قائد مدرسته إلى تكريمه.
وكان معاذ محمد الدوسري، الطالب بمدرسة علي بن أبي طالب، قد حرص على الحضور في منصة "مدرستي" و"مايكروسوفت تيمز" بشكل يومي دون انقطاع رغم وجوده في المستشفى بقسم التنويم لتعرُّضه لكسر في يده؛ الأمر الذي دفع قائد المدرسة بدر عبدالله الحقباني بعد معرفته بمثابرة الطالب، ومواصلته دراسته دون انقطاع، إلى زيارته في منزله وتكريمه.
وأسهم التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي" في كسر حاجزَي الزمان والمكان، والوصول لأي مكان يوجَد به الطالب، وإتاحة الفرصة له لمواصلة دروسه وتعليمه.وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442 11:51 PM
بعد أن تعرَّض لكسر في يده
حرص طالب في محافظة الأفلاج على المواظبة على دروسه عبر منصة "مدرستي" رغم معاناته مع المرض، وتنويمه داخل المستشفى؛ الأمر الذي دفع قائد مدرسته إلى تكريمه.
وكان معاذ محمد الدوسري، الطالب بمدرسة علي بن أبي طالب، قد حرص على الحضور في منصة "مدرستي" و"مايكروسوفت تيمز" بشكل يومي دون انقطاع رغم وجوده في المستشفى بقسم التنويم لتعرُّضه لكسر في يده؛ الأمر الذي دفع قائد المدرسة بدر عبدالله الحقباني بعد معرفته بمثابرة الطالب، ومواصلته دراسته دون انقطاع، إلى زيارته في منزله وتكريمه.
وأسهم التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي" في كسر حاجزَي الزمان والمكان، والوصول لأي مكان يوجَد به الطالب، وإتاحة الفرصة له لمواصلة دروسه وتعليمه.
، طالب في الأفلاج يواظب على دروسه من المستشفى.. وقائد المدرسة يكرمه ،
المصدر : الخليج 365
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