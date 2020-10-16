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محمد بن مسعود - الدمام - انضم الحارس عبدالله العويشير، مساء اليوم الجمعة، إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، قادماً من نادي النصر.
ويتردد - إعلامياً - أن العويشير وقع مع النادي المكاوي لمدة 4 مواسم، حيث لم يكشف عن تفاصيل الصفقة.
الجدير بالذكر أن العويشير انتقل لصفوف النصر قادماً من محطته الأولى الفتح 2018، ومثل أحد والشباب بنظام الإعارة.
يذكر أن الوحدة سيفتتح الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 غداً السبت، بمواجهة القادسية، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.الوحدة
بعد تجربتَيْ النصر والشباب.. "العويشير" يحمي عرين الوحدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-16
انضم الحارس عبدالله العويشير، مساء اليوم الجمعة، إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، قادماً من نادي النصر.
ويتردد - إعلامياً - أن العويشير وقع مع النادي المكاوي لمدة 4 مواسم، حيث لم يكشف عن تفاصيل الصفقة.
الجدير بالذكر أن العويشير انتقل لصفوف النصر قادماً من محطته الأولى الفتح 2018، ومثل أحد والشباب بنظام الإعارة.
يذكر أن الوحدة سيفتتح الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 غداً السبت، بمواجهة القادسية، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
10:04 PM
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
10:55 PM
انضم الحارس عبدالله العويشير، مساء اليوم الجمعة، إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، قادماً من نادي النصر.
ويتردد - إعلامياً - أن العويشير وقع مع النادي المكاوي لمدة 4 مواسم، حيث لم يكشف عن تفاصيل الصفقة.
الجدير بالذكر أن العويشير انتقل لصفوف النصر قادماً من محطته الأولى الفتح 2018، ومثل أحد والشباب بنظام الإعارة.
يذكر أن الوحدة سيفتتح الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 غداً السبت، بمواجهة القادسية، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
، بعد تجربتَيْ النصر والشباب.. "العويشير" يحمي عرين الوحدة ،
المصدر : الخليج 365
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