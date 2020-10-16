شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبدالله الربيعة يكشف عن سؤال مثير من توأمتيه عندما شاهدتاه يجري جراحة فصل لسياميين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن بناته التوأم وجهوا له سؤالا مثير عندما شاهدا والدهن يجري عملية فصل توأمان.

وقال الربيعة خلال لقاء في الاخبارية: " بناتي هنا وهيفا توأمان عندما كانا في عمر الطفولة يشاهدونني أثناء إجراء عملية فصل توأم في التليفزيون ، يتساءلون هل كانا ملتصقتان في الماضي وتم فصلهن؟".

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة أنه لايزال علي تواصل مع التوائم التي قام بفصلهم.