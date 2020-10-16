شكرا لمتابعة خبر عن النمر:« الفياجرا لا تضر الرجال بعد الـ 70 في حالة واحدة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضح خالد النمر استشاري الأمراض القلبية، مدى الخطر المترتب على تناول الفياجرا في عمر السبعين.

وكان ورد تساؤلًا للنمر يقول: "هل من الممكن أن يستخدم شخص عمره ٧٠ سنة الفياجرا ولديه سكري وضغط وجلطة سابقة في القلب؟".

ورد النمر قائلا: " علمياً ..نعم ممكن اذا كانت لياقته البدنيه عالية(مثلاً يجتاز فحص الجهد بنجاح واضح) ويمارس الرياضة يومياً ومتحكم بضغطه والسكري وحالته مستقرة".