شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك" تكشف عن أكثر 5 أغذية يتم تصديرها إلى الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن أكثر خمسة أنواع من الغذاء يتم تصديرها إلى خارج المملكة.

وتضمنت الأغذية كل من "الألبان ومشتقاتها، السكر والمصنوعات السكرية، منتجات محضر من الفواكه والخضار، محضرات الحبوب أو الدقيق او النشا، فواكه وأثمار صالحة للأكل ".

وأوضحت أنه تم تصدير 3.711.264.872 كيلو من الأغذية عام 2017، و3.149.315.813 كيلو في عام 2018، و3.260.351.705 كيلو عام 2019، و2.342.530.686 كيلو في 2019 حتى نهاية سبتمبر الماضي.