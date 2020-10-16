شكرا لمتابعة خبر عن " الحج ": لا إصابات بكورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن أكثر من مليون مواطن ومقيم سجلوا في تطبيق " اعتمرنا ".

وأكد مشاط خلال تصريحات تلفزيونية:" لا إصابات بفيروس كورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة ".

وكانت وزارة الحج والعمرة أشارت إلى أن تصاريح الزيارة والصلاة وأداء العمرة يتم إصدارها آليا بدون أي أجور مقابلة.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية لاستكمال مراحل العودة لأداء العمرة تدريجيًا في المسجد الحرام، والمتمثلة في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة.