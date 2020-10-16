شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المطربة روزا تروي قصتها مع الغناء وهي «منقبة»: "مجرد قطعة قماش" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أميرة خالد (صدى):

روت المطربة الشابة روزا قصتها مع الفن وهي ترتدي النقاب، موضحة أن النقاب الذي ترتديه لم يمنعها من الغناء، وإقامة الحفلات والمشاركة فيها.

وأوضحت روزا خلال لقاء تلفزيوني، أنها تتلقى أحيانا بعض وجهات النظر السلبية بهذا الشأن ولكنها تتقبل كل الإنتقادات فكل له رأيه وهي تحترم ذلك،إلأ أنها مقتنعة بنقابها وموهبتها.

وبينت روزا أن الموهبة هي الأساس والنقاب لا يمنع إنطلاقها ، موضحة أن هناك الكثير من الفتيات يرتدين النقاب ولم يمنعهم من إظهار موهبتهن، قائلة إن النقاب ليس إلا قطعة من القماش ، لا يمنع انطلاقها، مشيرة أنها تشارك في الفعاليات، وتقدم الحفلات دون أي عائق.