أكد عدم تسجيل إصابات بكورونا..
قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، إن أكثر من مليون مواطن ومقيم سجلوا في تطبيق «اعتمرنا»، وفقًا لقناة الإخبارية.
وأضاف مشاط أنه لم يتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.
اقرأ أيضًا:
بنسبة 75%.. السماح بأداء المرحلة الثانية لعودة العمرة الأحد المقبل
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الحج: أكثر من مليون مواطن ومقيم سجلوا بتطبيق «اعتمرنا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.