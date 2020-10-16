نائب وزير الحج: أكثر من مليون مواطن ومقيم سجلوا بتطبيق «اعتمرنا»

قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، إن أكثر من مليون مواطن ومقيم سجلوا في تطبيق «اعتمرنا»، وفقًا لقناة الإخبارية.

وأضاف مشاط أنه لم يتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.

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