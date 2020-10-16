حجز 93٪ من مشروع «سرايا الجوان» في أول أيام طرحه للجمهور

كشفت آخر إحصائية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن حجز 93٪ من الوحدات السكنية بمشروع "سرايا الجوان" خلال اليوم الأول من إطلاقه للحجز عبر منصة سكني ومركز سكني الشامل، وذلك بعد النجاحات التي تحققت في "سرايا النرجس".

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري الاستاذ أسامة الخنيزي عن اعتزاز الشركة بحجم الإقبال غير المسبوق على حجز وحدات مشروع سرايا الجوان وتسجيله نسبة 93٪ خلال الساعات الأولى لإطلاق المشروع، في إنجاز نوعي يأتي كثمرة للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الشركة ووزارة الإسكان وذراعها الشركة الوطنية للإسكان والجهود المشتركة الرامية إلى تطوير أحياء سكنية تجسد مفهوم "جودة الحياة" وتستجيب لتطلعات المواطن السعودي في الحصول على المسكن المثالي، معربًا عن شكره وتقديره على هذه الثقة من قبل العملاء، ولوزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان على ما يقدمونه من دعم ومبادرات لتحفيز بيئة التطوير العقاري في المملكة وتقديم التسهيلات اللازمة التي تمكّن من تعزيز معدلات تملك المواطن للسكن، استجابة لتطلعات رؤية المملكة 2030.

وشهد مركز سكني الشامل، اصطفاف عدد كبير من مستفيدي برنامج «سكني» منذُ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، للظفر بحجز وحدة سكنية بمشروع «سرايا الجوان» الذي أطلق ظهر أمس؛ حيث امتدت الطوابير لمسافات طويلة تسببت في توقف الحركة المرورية في الشوارع المحيطة بالمركز الذي شرع أبوابه عند الساعة 11 لإنهاء إجراءات المستفيدين من المشاريع السكنية الجديدة.

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ورصدت عدسة «عاجل» توافد المستفيدين على المركز منذُ الساعة السابعة صباح الخميس، رغم إمكانية الحجز عبر تطبيق سكني الإلكتروني الذي يتيح العديد من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها «سكني»؛ إذ يُتيح التطبيق الحجز الفوري للأراضي وإصدار عقودها إلكترونيًّا، وكذلك حجز الوحدات واستعراض مواقعها ونماذجها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وإصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

وكانت الشركة الوطنية للإسكان أطلقت اليوم المرحلة الثانية لمشروع مرسية «سرايا الجوان» ضمن مشاريع ضاحية الجوان الواقعة شمال الرياض، كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفر936 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كل احتياجات الأسرة السعودية.

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