«تعليم عنيزة» تفوز بجائزة التميز في كفاءة ترشيح الموهوبين على مستوى المملكة

خلال حفل تدشين البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين..

حققت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة جائزة التميز في كفاءة ترشيح الموهوبين «بنين»، وذلك خلال حفل تدشين البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين. وأقيم حفل التدشين مؤخرًا في مقر مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالرياض، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ. وأوضح رئيس قسم الموهوبين بتعليم عنيزة عادل بن سليمان المهنا، أن النسخة الحالية للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ11 تتضمن الاختبار المحوسب في مقياس الموهبة، إضافة إلى الاختبار عن بعد كما تتميز بإطلاق منصة تسجيل موحدة لتسهيل إجراءات ترشيح الطلاب والطالبات لمقياس موهبة. Advertisements اقرأ أيضًا طلاب «موهبة» يرفعون رصيد المملكة في أولمبياد الكيمياء الدولي إلى 29 ميدالية بالتعاون مع «موهبة».. «منشآت» تختار 20 بحثًا طلابيًّا لتحويلها إلى مشروعات تجارية

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