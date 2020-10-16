مجلس الوزراء يوافق على «تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى»

نشرت جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالموافقة على «تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى».

وتضمّن القرار، قيام وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي، بعد سنتين من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، برفع تقرير شامل عن نتائج المركز وأعماله والصعوبات التي واجهها واقتراح ما يراه في شأنه.

ويمكن مراجعة لوائح وأنظمة تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى عبر الرابط التالي:

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار رقم (122) وتاريخ 19-2-1442هـ

إن مجلس الوزراء...

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36665 وتاريخ 2-7-1440هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم 383065-1440 وتاريخ 25-2-1440هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ.

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وبعد الاطلاع على المحضر رقم (837) وتاريخ 22-6-1441هـ، المعدّ في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-2/ 42/د) وتاريخ 8-1-1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (960) وتاريخ 12-2-1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي بعد (سنتين) من تاريخ نفاذ التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- برفع تقرير شامل عن نتائج المركز وأعماله والصعوبات التي واجهها، واقتراح ما يراه في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

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