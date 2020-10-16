«صحة تبوك» تجري 5142 فحصًا مخبريًّا بمستشفى الوجه خلال شهر

تم تنويم 320 مريضًا وإجراء 92 عملية جراحية..

قدمت صحة تبوك خدماتها العلاجية والإسعافية في مستشفى الوجه العامّ خلال شهر سبتمبر الماضي لـ5645 مراجعاً للعيادات والطوارئ، فيما استقبلت العيادات الخارجية 2427 مراجعاً وقسم الطوارئ 3218 مراجعاً. وأوضحت أن عدد المرضى الذين تم تنويمهم خلال نفس الفترة بلغ 320 مريضًا وإجراء 92 عملية جراحية، وأجرى قسم الأشعة 1457 فحصًا إشعاعيًا للمرضى، إضافة إلى إجراء 5142 فحصًا مخبريًّا. ويذكر أن سعة مستشفى الوجه العامّ السريرية تبلغ 200 سرير. Advertisements اقرأ أيضًا كورونا في السعودية.. وزارة الصحة تعلن حالات الإصابة والوفاة الجديدة إطلاق برنامج «كوفيد- كنترول» ومنصة مؤشر الالتزام بجامعة الملك عبدالعزيز

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