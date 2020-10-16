«شؤون الحرمين» تحدد الإجراءات الاحترازية للصلاة في المسجدين الحرام والنبوي

تتضمَّن إحضار سجادة الصلاة والمصحف الخاص
حدَّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، الإجراءات الوقائية للصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام.
وتتمثل الإجراءات الوقائية أثناء الصلاة في المسجد الحرام، في ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بك، وتعقيم اليدين أثناء الدخول، وعدم إدخال المأكولات والمشروبات في المسجد الحرام، وفقًا لهيئة شؤون الحرمين.
والالتزام بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات أثناء الخروج، والالتزام بالمسارات والأماكن المحددة للصلاة وإحضار المصحف الخاص أو القراءة من الجوال، بحسب هيئة شؤون الحرمين.
وبعد الوصول إلى المسجد النبوي، تجنَّب التزاحم والتدافع، واتبع إرشادات وتعليمات العاملين والدخول من الأبواب المخصصة، والصلاة في الأماكن المخصصة، وإحضار المصحف الخاص أو القراءة من الجوال والالتزام بالتباعد أثناء الصلاة، وفق هيئة شؤون الحرمين.
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