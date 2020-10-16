السعودية اليوم / اتفاقية لتوفير الخدمات الطبية لمنسوبي فرع الموارد البشرية بالرياض



الرياض 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أمس اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الطبية والصحية مع إدارة الموارد البشرية في مستشفى خاص، تضمن لمنسوبي الفرع وعائلاتهم توفير عروض وخصومات لمنسوبي فرع في جميع فروع المستشفى بمنطقة الرياض.

وتشمل العروض اعتماد سعر موحد للكشف بـ 100 ريال لجميع المستهدفين من الاتفاقية، ومنحهم خصومات تصل إلى 20% على فحوصات "الأشعة والتحاليل" إلى جانب الخدمات والعناية التمريضية الفائقة في حالات التنويم.

يشار الى أن هذه الإتفاقية تأتي كواحدة من الاتفاقيات الموقعة بين فرع الوزارة الرياض مؤخراً وتعنى بمنسوبي الفرع من الجنسين.

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22:48ت م

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