السعودية اليوم / تعليم القريات يسعى لرفع مستوى اختبار القدرات والتحصيلي



القريات 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس

عقدت إدارة تعليم محافظ القريات عددًا من الاجتماعات برئاسة المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس ، وبحضور رؤساء أقسام الشؤون التعليمية .

ونوقش خلال الاجتماعات مجموعة من المحاور أبرزها نسب وإحصائيات المدارس في اختبار القدرات , ومخاطبة هيئة التقويم لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطلاب , وإنشاء قناة "تيلجرام" لتعليم القريات خاصّة باختبار القدرات والتحصيلي ، وإقرار وتخصيص الخمس الدقائق الأولى من كل حصة دراسية لأسئلة القدرات في المدارس التي يوجد بها فجوة في اختبار القدرات والتحصيلي , واستضافة مدربين لتقديم دورات تدريبيه باختبار القدرات والتحصيلي لمعلمي الثانويات , وحصر عدد الطلاب الذين لم يتقدموا للاختبار ومعرفة الأسباب.

// انتهى //

22:15ت م

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