السعودية اليوم / لبنان تسجل 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1368 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 26468 ، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 509 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة .

// انتهى //

21:41ت م

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بيروت 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 59881 إصابةً.وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 26468 ، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 509 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة .// انتهى //21:41ت م0118

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