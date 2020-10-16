السعودية اليوم / المغرب تسجل 3498 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 3498 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 46 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 2818، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 138 ألف و989، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 25 ألف و341.

//انتهى//

21:25ت م

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الرباط 29 صفر 1442 هـ الموافق 16 أكتوبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 3498 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي إلى 167 ألف و148.وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 46 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 2818، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 138 ألف و989، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 25 ألف و341.//انتهى//21:25ت م0117

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