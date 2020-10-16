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الحمض النووي يحدد هوية قاتل فتاة بعد 36 عامًا من الجريمة
القضية أفضت إلى إدانة رجل بريء
متابعات الخليج 365 - متابعة
قاد الحمض النووي لتحديد هوية قاتل فتاة في التاسعة من العمر، بعد 36 عامًا من اختطافها وقتلها في قضية هزت مشاعر الكنديين سنة 1984 وأفضت إلى إدانة رجل بريء، بحسب ما أعلنت شرطة تورونتو.
وأوضح المحققون أنهم اكتشفوا هوية القاتل بعد إرسال عيّنة من الحمض النووي أخذت من ملابس للفتاة إلى مختبر أمريكي متخصص أعطاهم اسم كالفن هوفر الذي توفي سنة 2015.
وأقدم هذا الرجل البالغ من العمر 28 عامًا وقت الأحداث على الانتحار، بحسب ما أفادت عدة تقارير إعلامية وهو كان مقرّبًا من عائلة الفتاة.
الجريمة:
وكانت كريستين جيسوب قد خطفت بعد مغادرة منزلها في كوينزفيل (شمال تورونتو) في الثالث من أكتوبر 1984، ثم اغتصبت وقتلت بطعنات سكين بالقرب من تورونتو، وعثر على جثتها في حقل على بعد نحو 50 كيلومترًا بعد ثلاثة أشهر.
وأوقف غي بول موران، أحد جيران عائلة الضحية، في عام 1985 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وهو لطالما جاهر ببراءته قبل تبرئته وإطلاق سراحه في عام 2015 بالاستناد إلى تحاليل للحمض النووي، وحصل من حكومة أونتاريو على مبلغ قدره 1.25 مليون دولار تعويضًا عن هذا الخطأ القضائي.
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