مجسم جبلي في حائل يشبه أبو الهول وباحث يكشف التفاصيل

2020-10-16

متابعات الخليج 365 - حائل

كشف باحث في التاريخ عن أبرز الفروقات بين مجسم جبلي في حائل وبين تمثال أبو الهول المصري في محافظة الجيزة، وذلك بعد أن شكلت عوامل الطبيعة جبلًا صخريًّا في قرية “أبا الحيران” على نمط الأثر المصري الشهير.

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وقال الباحث في التاريخ والفلك القديم مشاري النشمي، في تصريحات إلى قناة السعودية: إنه لا يمكن الحكم بما إذا كان هذا المجسم الجبلي من صنع الإنسان أم الطبيعة، خاصة أن تلك السلاسل الجبلية تعرضت لعوامل التعرية والتجوية الكيميائية والفيزيائية.

واستعرض النشمي بعض الفوارق بين المجسم الصخري الشبيه بـ أبو الهول الأثر المصري الشهير، حيث أكد أن المجسم الموجود في حائل يتجه نحو الغرب، فيما يكون اتجاه أبو الهول المصري إلى الشرق، موضحًا أن توجه أبو الهول المصري نحو الشرق له دلالة فلكية خاصة بالمعتقدات المصرية القديمة، ترمز إلى برج الأسد الذي كانت بداية الكون عليه، كما تشير تلك المعتقدات.

وتابع أنه رصد عددًا من التشكيلات الصخرية التي تستحق الدراسة، وأن المجسم الجبلي الشبيه بـ أبو الهول المصري استطاع أن يكون مصدر جذب سياحي كبير خلال الفترة الماضية.



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