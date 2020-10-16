، قراء "الخليج 365" يعثرون على مفقود "العارضة".. هنا القصة ،

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عثر أحد قراء "الخليج 365" على الشاب موسى ضيف الله حسن العبدلي، الذي يعاني اعتلالات نفسية، واختفى في ظروف غامضة الجمعة الماضية من منزل أسرته بمحافظة العارضة شرق جازان.
وكان أحد قراء "الخليج 365" قد تواصل مع الأسرة، عبر الرقم المدون في الخبر الذي نشرته "الخليج 365"، وأكد أنه رصد "موسى" في حي بخميس مشيط بمنطقة عسير، قبل التأكد من وجوده فعلًا من خلال كاميرات محل شوهد بالقرب منه.
وقد تسلمت الأسرة ابنها، مقدمة الشكر لصحيفة "الخليج 365" على المساهمة في العثور عليه في وقت قياسي.
وكان الشاب كان قد اختفى بعد يوم من مراجعة المصحة النفسية؛ حيث تقدمت أسرته ببلاغ للجهات المعنية وناشدت من يعثر عليه إبلاغها.
قراء "الخليج 365" يعثرون على مفقود "العارضة".. هنا القصةقاسم الخبراني الخليج 365 2020-10-16
عثر أحد قراء "الخليج 365" على الشاب موسى ضيف الله حسن العبدلي، الذي يعاني اعتلالات نفسية، واختفى في ظروف غامضة الجمعة الماضية من منزل أسرته بمحافظة العارضة شرق جازان.
وكان أحد قراء "الخليج 365" قد تواصل مع الأسرة، عبر الرقم المدون في الخبر الذي نشرته "الخليج 365"، وأكد أنه رصد "موسى" في حي بخميس مشيط بمنطقة عسير، قبل التأكد من وجوده فعلًا من خلال كاميرات محل شوهد بالقرب منه.
وقد تسلمت الأسرة ابنها، مقدمة الشكر لصحيفة "الخليج 365" على المساهمة في العثور عليه في وقت قياسي.
وكان الشاب كان قد اختفى بعد يوم من مراجعة المصحة النفسية؛ حيث تقدمت أسرته ببلاغ للجهات المعنية وناشدت من يعثر عليه إبلاغها.
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
04:24 PM
رصدته كاميرات محل شوهد بالقرب منه بخميس مشيط
عثر أحد قراء "الخليج 365" على الشاب موسى ضيف الله حسن العبدلي، الذي يعاني اعتلالات نفسية، واختفى في ظروف غامضة الجمعة الماضية من منزل أسرته بمحافظة العارضة شرق جازان.
وكان أحد قراء "الخليج 365" قد تواصل مع الأسرة، عبر الرقم المدون في الخبر الذي نشرته "الخليج 365"، وأكد أنه رصد "موسى" في حي بخميس مشيط بمنطقة عسير، قبل التأكد من وجوده فعلًا من خلال كاميرات محل شوهد بالقرب منه.
وقد تسلمت الأسرة ابنها، مقدمة الشكر لصحيفة "الخليج 365" على المساهمة في العثور عليه في وقت قياسي.
وكان الشاب كان قد اختفى بعد يوم من مراجعة المصحة النفسية؛ حيث تقدمت أسرته ببلاغ للجهات المعنية وناشدت من يعثر عليه إبلاغها.
، قراء "الخليج 365" يعثرون على مفقود "العارضة".. هنا القصة ،
المصدر : الخليج 365
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