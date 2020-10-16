السعودية | العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان للنازحين بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020م في قسم الطوارئ 15 مستفيدا، وعيادة الباطنية 132 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 40 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 4 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 115 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 40 مريضا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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