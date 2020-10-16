شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع وثيقتي الانضمام لاتفاق استراسبرغ ومعاهدة بودابست بمنظمة الملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

قام المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل اليوم يرافقة السكرتير الأول عبد اللطيف آل الشيخ المسؤول عن ملف الوايبو في بعثة المملكة في جنيف، بإيداع صكي الانضمام لكل من اتفاق استراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات ومعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات. وقد تمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة دارين تانج بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف .

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