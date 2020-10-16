- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عبدالله بن زايد يتلقى لقاح كورونا: طريقنا للعودة للحياة الطبيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عبدالله بن زايد يتلقى لقاح كورونا: طريقنا للعودة للحياة الطبيعية
آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية لمكافحة الفيروس
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الجمعة، تلقيه لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد.
ونشر عبدالله بن زايد، عبر حسابه في تويتر، صورة لحظة تلقيه اللقاح وأرفقها بعبارة: “إن التطعيم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية”، معلنًا عبر وسم أنه تم التطعيم.
يشار إلى أنه ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد أثبتت التجارب التي أجريت في الإمارات وشارك بها أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية لمكافحة الفيروس.
وكانت الإمارات قد أطلقت مطلع الأسبوع المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي “سبوتنيك V” الذي يعتمد على الفيروسات الغدية، والذي طوره معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية.
وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الإمارات حتى اليوم إلى 111437، وتم تسجيل 452 حالة وفاة مرتبطة بالوباء.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن زايد يتلقى لقاح كورونا: طريقنا للعودة للحياة الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.