عبدالله بن زايد يتلقى لقاح كورونا: طريقنا للعودة للحياة الطبيعية

2020-10-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الجمعة، تلقيه لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ونشر عبدالله بن زايد، عبر حسابه في تويتر، صورة لحظة تلقيه اللقاح وأرفقها بعبارة: “إن التطعيم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية”، معلنًا عبر وسم أنه تم التطعيم.

يشار إلى أنه ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد أثبتت التجارب التي أجريت في الإمارات وشارك بها أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية لمكافحة الفيروس.

وكانت الإمارات قد أطلقت مطلع الأسبوع المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي “سبوتنيك V” الذي يعتمد على الفيروسات الغدية، والذي طوره معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الإمارات حتى اليوم إلى 111437، وتم تسجيل 452 حالة وفاة مرتبطة بالوباء.



شارك الخبر







