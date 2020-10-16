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2020-10-16 الدفاع المدني يخمد حريقًا في مدرجات زراعية بأبها الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر متابعات الخليج 365 - أبها أخمد الدفاع المدني في منطقة أبها حريقًا شب في مدرجات زراعية بشعف آل ويمن. Advertisements وقال الحساب الرسمي لـ الدفاع المدني مدني على موقع تويتر، اليوم الجمعة: إن مدني أبها تمكن من حصر وإخماد حريق نشب في مدرجات زراعية (بشعف آل ويمن) دون وقوع إصابات أو خسائر. ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.

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