محمد بن مسعود - الدمام - قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد أعلنت وزارة الدفاع في غينيا، اليوم الجمعة، أن هجومًا استهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص، العقيد مامادي كوندي، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "مسلحين أطلقوا النار على الثكنة العسكرية ليل الخميس/الجمعة، متسببين في إصابة قاتلة للعقيد مامادي كوندي".

وأوضحت الوزارة أن القوات الغينية بدأت فورًا بعد الهجوم في تأمين الثكنة، وأطلقت عملية تمشيط للمنطقة، من دون إعطاء أي تفاصيل حول منفذي الهجوم.

وأضافت: "الوضع تحت السيطرة"، وتقدمت بالتعزية إلى الشعب الغيني وإلى الرئيس ألفا كوندي.

غينيا.. هجوم يستهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-16 أعلنت وزارة الدفاع في غينيا، اليوم الجمعة، أن هجومًا استهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص، العقيد مامادي كوندي، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "مسلحين أطلقوا النار على الثكنة العسكرية ليل الخميس/الجمعة، متسببين في إصابة قاتلة للعقيد مامادي كوندي".

وأوضحت الوزارة أن القوات الغينية بدأت فورًا بعد الهجوم في تأمين الثكنة، وأطلقت عملية تمشيط للمنطقة، من دون إعطاء أي تفاصيل حول منفذي الهجوم.

وأضافت: "الوضع تحت السيطرة"، وتقدمت بالتعزية إلى الشعب الغيني وإلى الرئيس ألفا كوندي. 16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442 Advertisements 05:26 PM قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد أعلنت وزارة الدفاع في غينيا، اليوم الجمعة، أن هجومًا استهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص، العقيد مامادي كوندي، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "مسلحين أطلقوا النار على الثكنة العسكرية ليل الخميس/الجمعة، متسببين في إصابة قاتلة للعقيد مامادي كوندي".

وأوضحت الوزارة أن القوات الغينية بدأت فورًا بعد الهجوم في تأمين الثكنة، وأطلقت عملية تمشيط للمنطقة، من دون إعطاء أي تفاصيل حول منفذي الهجوم.

وأضافت: "الوضع تحت السيطرة"، وتقدمت بالتعزية إلى الشعب الغيني وإلى الرئيس ألفا كوندي.

، غينيا.. هجوم يستهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم