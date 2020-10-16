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شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت في المملكة.
وأضافت هيئة الأرصاد أن الطقس يكون مستقر على معظم المناطق، حيث تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات مناطق عسير وجازان.
وأشارت إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج يكون من متر إلى متر ونصف.
ولفتت إلى أن الرياح السطحية في الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج يكون من متر إلى متر ونصف.
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