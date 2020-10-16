شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. مكان اعتاد الملك عبدالعزيز على أداء العرضة بعد الانتصار في معاركه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في تاريخ الرياض، فهد المفيريح، عن مكان اعتاد الملك عبدالعزيز على أداء العرضة به بعد الانتصار في معاركه.

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وذكر، خلال مقابلة له مع الإعلامي محمد الهمزاني، أن الملك عبدالعزيز كان يذهب إلى ساحة الصفاة بحي الثميري بالرياض لأداء العرضة مع رجاله بعد الانتصار في معاركه.

ونوه بأسماء العديد من القصور التي وجدت بالقرب من هذه الساحة، ومنها قصر الأميرة حصة بنت أحمد السديري، والدة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقصر الحكم.